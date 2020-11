Aurora Galli ha parlato dopo il 4-0 della Juventus Women al Sassuolo: "Sapevamo di affrontare una squadra tosta, che ci avrebbe messo in difficoltà e ha dimostrato le sue qualità. Noi siamo costruite per riconfermarci di anno in anno e vincere ogni partita, oggi abbiamo dimostrato di avere tanta fame e voglia di vincere".