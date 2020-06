Cristiana Girelli, attaccante della Juve Women, è stata tra le protagoniste, con Sara Gama, della puntata settimanale di EPCC, in onda su Sky Uno: "Tripletta alla Giamaica? Ho fatto la tripletta più bella del mondo. Il primo è stato un rigore, ho calciato ma il portiere non poteva uscire e ha parato, ma l’ho ribattuto e ho fatto gol. Il secondo è stato un po’ fortuito con mezzo inguine. Nel terzo ho visto la palla e sono andata decisa di testa. Con Sara Gama? Siamo amiche per la pelle. Lei mi cerca anche quando non siamo in campo, senza di me non sa stare. Ci chiamiamo sempre stella. Se abbiamo raggiunto tanti traguardi è anche merito di Sara che combatte per tutti noi. Avevamo 9 punti di vantaggio. Mancavano solo sei partite… Stereotipi? Quando arrivavo al campo dicevano: ‘Ma c’è una femmina’. Poi magari mi facevano i complimenti. Non ho vissuto un dramma che attualmente le bambine stanno vivendo”.