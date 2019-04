2-1 alla Fiorentina e la Juve Women alza anche la Coppa Italia. Ecco il commento di Girelli a Sky Sport: "Ho voluto vincere con questa maglia che pesa, ma quando vinci ha un sapore speciale. Finale in tasca? Partita sempre in bilico, per me. Conosciamo la forza della Fiorentina. L'hanno riperta, venti minuti di fuoco anche per colpa nostra, per stanchezza. Il carattere di questa squadra però è venuta nuovamente fuori. Io fortissima? Grazie per i messaggi, però sinceramente non mi sento ancora al top. Ora riposo 10 giorni, ricarico le pile e poi proviamo a sorprendere. Sicura che disputeremo un grande mondiale".