Anche la Nazionale femminile si è dovuta fermare a causa del coronavirus. L'Italia di Milena Bertolini non ha potuto disputare la finale di Algarve Cup contro la Germania, e l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha raccontato il dispiacere con un post su Instagram: "Dispiace. Avremmo voluto davvero giocare questa finale. Mettere in campo tutte noi stesse, per noi, per voi, per provare a darvi 90 minuti di leggerezza, in questo periodo difficile per tutta Italia. La situazione purtroppo come sapete è complessa. È stata fatta la scelta di partire anticipatamente per tutelare noi tutte e tutto lo staff. Tornerà il calcio, torneranno le partite, e poi gli abbracci, i baci, i bar aperti la sera, gli amici di sempre. Tornerà la normalità. Continuiamo a dare il nostro aiuto a medici e infermieri restando a casa. P.S. Grazie per i messaggi di affetto, tranquilli, stiamo tornando a casa”.