Cristiana Girelli ha deciso e rinnoverà il suo contratto con la Juventus Women. Il rinnovo di contratto della numero 10 però fa partire Andrea Staskova. L'attaccante classe 2000 molto probabilmente si traferirà in prestito, per lei sirene dalla Germania: è molto apprezzata in Bundesliga. Potrebbe scegliere questa destinazione per trovare maggiore spazio e minutaggio.