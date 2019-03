Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale bianconero dopo la sconfitta contro il Sassuolo, che ha riaperto la corsa scudetto. Queste le sue parole:



CORSA SCUDETTO - "Anche nel momento in cui eravamo a +4 sulla Fiorentina siamo rimaste con i piedi per terra. Abbiamo avuto una battuta d’arresto, ma siamo tranquille: nelle prossime due gare faremo di tutto per vincere".



JUVE-FIORENTINA - "La giornata di domenica scorsa è stata un grosso dispendio mentale, e sfido chiunque a non averlo. L’aspetto psicologico è fondamentale nel calcio, ed è difficile alla partita successiva entrare in campo con la stessa tensione. Al di là di questo, la gara col Sassuolo la abbiamo giocata e abbiamo sfiorato più volte il gol".



FUTURO - "Adesso giochiamo le ultime due sfide, con questa sconfitta che ci tiene con i piedi per terra e non ci dà la possibilità di altri passi falsi. Stiamo sul pezzo".



SALVAI - "Giocheremo senza Cecilia, che è stata operata ed è andato tutto bene. Sappiamo che recupererà con il sorriso che la contraddistingue: per noi è una pedina fondamentale, alla Juve e in Nazionale. La aspettiamo".