Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Un'annata bellissima, che si conclude nei migliori dei modi. Adesso relax per qualche giorno, poi il Mondiale. Cosa c'è dietro? Una grande società che ci supporta, ma oggi si è vista l'unione della squadra, ci sosteniamo sempre. Vittoria del gruppo, non dei singoli. La prestazione? Naturalmente la continuità ti porta a crescere, per un portiere giocare e avere continuità è fondamentale, ti fa migliorare anche i gesti che fai. Siamo lì a posta per supportare la squadra. Fiorentina? Grande stagione anche per loro, la partita allo Stadium era una partita finita com'è finita, ma giocata alla morte. Bisogna dare a Cesare quel ch'è di Cesare, non devono avere rimpianti".