L'allenatore della Juventus Women Rita Guarino ha fatto il punto dopo la vittoria con l'Empoli: "Anche vincendo 4-3 si conquistato tre punti, fondamentali, contro una squadra che ci ha fatto soffrire - ha detto a Juventus TV - Questa vittoria conferma l'anima della squadra grazie alla quale siamo riuscite a far fronte allo svantaggio e al loro pareggio vicino alla fine della gara. Per migliorare dobbiamo sempre analizzare le nostre avversarie, bisogna crescere e lavorare sui nostri errori. Lundorf? Ha bisogno di giocare per trovare l’amalgama con la squadra e con uno stile di gioco diverso da quello a cui era abituata. Serviranno pazienza e fiducia. Non ha fatto una grandissima partita, ma ha fatto vedere ottime caratteristiche".



SAN MARINO - Sulle prossime avversarie: "San Marino? L’importante è l’approccio. Saremo concentrate per riscattare gli errori della settimana scorsa. Non si tratta solo di segnare o subire gol. L’importante è lottare su ogni possesso, mi aspetto una squadra con l’atteggiamento di chi vuole dominare la gara. Siamo state brave a compattarci per far fronte alle assenze. Non ci sono Salvai e Maria Alves, lo spogliatoio dovrà fare fronte comune per sopperire alla loro mancanza“.