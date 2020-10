A Sky Sport, Rita Guarino analizza la sua Juve con la Fiorentina.



BELLISSIMA JUVE - "Bellissima, ma ha fatto quello che doveva fare dall'inizio. Aggredire l'avversario ed essere cinici. Significava mettere timore a una Fiorentina che dimostra ottimo calcio e che fa male in qualsiasi modo. Era importante partire forte dall'inizio".



MARIA ALVES - "La scelta? I segreti non possono essere raccontati. Maria è un momento di forza importante, era giusto darle l'opportunità. Cernoia ha giocato a San Siro arrivando da un infortunio. Leggero sovraccarico, non volevo rischiare. Ho scelto Maria avendo tanto a disposizione, meritava".



SALVAI - "Non c'è dubbio che tutta la difesa si sia mossa bene. Cecilia doveva solo ritrovare opportunità e fiducia che sta avendo da tutto il gruppo. Sta solo dimostrando ciò che vale, cioè tanto. Felice che possa farlo in partite così importanti. Contenta per tutto il reparto difensivo per dare poche chance all'avversario. Quando torna Gama? Vedremo. Difesa a tre? Vedremo".



DANIMARCA - "Doppia sfida in un girone che le vede in testa, due squadre molto equilibrate nelle rispettive forze. Credo sarà una bella partita e quindi spero si possa divertirci tutti nel seguire le ragazze e che questo le accompagni per superare il pass per l'Europeo".