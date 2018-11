Durante Fiorentina-Juventus Women, gara valida per il campionato di Serie A Femminile, dagli spalti dello stadio Bozzi si sono alzati diversi cori e insulti contro Cristiana Girelli, attaccante bianconera che all'intervallo ha parlato così a Sky Sport: "Rispondo con un sorriso, e come dice il mio collega juventino Bonucci la mamma degli ignoranti è sempre incinta, nonostante oggi sia la giornata contro la violenza contro le donne. Spero che questa gente non ci sia più sui campi di calcio, perché il calcio non è questo".