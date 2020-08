A Sportia, programma tv argentino, ha parlato Dalila Ippolito, nuovo acquisto della Juventus Women: "Il mio agente mi ha riportato la proposta e non sapevo davvero cosa pensare. Ricevere la chiamata di un'istituzione così grande ha avuto un forte impatto, molto più di tutte le altre offerte. L'altro giorno mi sono allenata per la prima volta e ho chiaramente fatto un differenziato. Vengo da cinque mesi in cui non ho potuto fare nulla. Mi hanno separato dalla squadra per qualche giorno, spero di poter essere alla pari sin da subito". Difficile vederla in campo già da domani, ma Ippolito sarà un elemento molto importante per le ragazze di Rita Guarino: la prima partita delle Women sarà contro il Verona, in trasferta.