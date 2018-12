La Juventus Women insegue la testa della classifica. Ecco l'elenco delle ragazze convocate da coach Rita Guarino per la sfida contro il Tavagnacco, in programma domenica alle 12:30 in Friuli.



9 Aluko

42 Bacic

31 Bellucci

13 Boattin

11 Bonansea

21 Caruso

7 Cernoia

19 Ekroth

4 Galli

3 Gama

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

18 Glionna

2 Hyyrynen

16 Nick

12 Russo

23 Salvai

25 Sikora