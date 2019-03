Per la Juventus Women quello di domani sarà un pomeriggio storico. Alle ore 15 le ragazze di Rita Guarino scendono in campo nel big match di Serie A femminile tra prima e seconda forza in classifica contro la Fiorentina nel teatro dell'Allianz Stadium. Un palcoscenico inedito per le Women, pronte a scaldare i cuori dei 39.000 presenti a questa grande sfida. E Guarino ha diramato la lista delle convocate per la partita:



9 Aluko, 42 Bacic, 13 Boattin, 11 Bonansea, 17 Cantore, 21 Caruso, 7 Cernoia, 19 Ekroth, 6 Franco, 4 Galli, 3 Gama, 10 Girelli, 1 Giuliani, 18 Glionna, 2 Hyyrynen, 16 Nick, 15 Panzeri, 14 Pedersen, 8 Rosucci, 12 Russo, 23 Salvai, 5 Sanderson, 25 Sikora