Non ancora un girone, ma mini turni di qualificazione prima della fatidica eliminazione diretta. La Champions League femminile resta proibitiva per la Juventus Women di Rita Guarino, che soltanto il 22 ottobre conoscerà l'avversaria del primo turno. Giusto per capire: l'anno scorso capitò un certo Barcellona... Ecco tutte le date.



Sorteggio primo turno di qualificazione: 22 ottobre, Nyon

Primo turno di qualificazione: 3/4 novembre 2020



Sorteggio secondo turno di qualificazione: 6 novembre, Nyon

Secondo turno di qualificazione: 18/19 novembre 2020



Sorteggio sedicesimi di finale: 24 novembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 8/9 e 15/16 dicembre 2020



Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinale: da confermare

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo 2021



Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1 aprile 2021



Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio 2021



Finale: 16 maggio 2021 (Gamla Ullevi, Goteborg)