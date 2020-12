La Juventus Women oggi contro il fortissimo Lione all'Allianz Stadium ha lanciato un bel messaggio: il calcio femminile italiano sta crescendo! Lo si vede da come, pur perdendo 2-3 all'Allianz Stadium, le bianconere abbiano fatto un figurone contro le campionesse d'Europa in carica. Questi i commenti di coach Rita Guarino e di capitan Sara Gama, affidati ai social:

GUARINO - "Dispiaciute per il risultato, ma consapevoli e soddisfatte per quanto dimostrato sul campo. Recuperiamo le energie in vista della gara di campionato."

GAMA - "Abbiamo messo in campo tutto ciò che andava messo e ne usciamo anche con qualche rammarico, ma nessun rimpianto. Abbiamo cose su cui lavorare, ma anche la consapevolezza che la nostra crescita oggi sia sempre più tangibile. Unite sempre".