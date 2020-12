Stagione da favola per laa punteggio pieno in campionato a quota 30 punti in classifica. Il club bianconero ha voluto esaltare i numeri delle ragazze di Rita Guarino attraverso un focus apparso sul sito ufficiale.- La Juventus prosegue la sua striscia positiva in Serie A, collezionando la 12^ vittoria consecutiva in campionato: contando il match di oggi, le bianconere hanno segnato almeno due reti in 11 delle ultime 12 partite, e per la settima occasione le reti messe a segno sono state più di due.- Siglando il suo 11^ centro stagionale, Cristiana Girelli supera Kamila Dubcova in vetta alla classifica di partecipazione ai gol in questa Serie A: 11 reti e due assist per l’attaccante bianconera, sette gol e cinque assist per la neroverde. Cristiana, inoltre, ha messo a segno il suo undicesimo centro stagionale in Serie A alla decima giornata: si tratta del secondo miglior score dell’attaccante bianconera nel periodo, e solo in una occasione ha fatto meglio in campionato (12 reti in 10 partite nel 2017/18, mentre eguaglia il suo rendimento del 2014/15, con 11 reti - entrambe con la maglia del Brescia). Con la doppietta di ieri l’attaccante vanta ora una marcatura multipla in almeno due partite nelle prime 10 giornate di campionato in ogni singola stagione dal 2014/15 ad oggi.- Linda Sembrant ha segnato il suo secondo gol stagionale in Serie A, eguagliando il bottino ottenuto nello scorso campionato: tutte le quattro reti del difensore bianconero in campionato sono arrivate in casa, e per la prima volta è andata a segno nel corso del primo tempo.- Arianna Caruso aggiunge due assist al suo bottino stagionale: dopo Cristiana Girelli (11 gol e due assist), la centrocampista bianconera è la giocatrice che ha preso parte al maggior numero di reti della sua squadra (sette, con cinque gol e due assist).- Per la nona partita in 10 giornate di Serie A, la Juventus ha messo a segno almeno due reti nel match (una rete solo contro il Milan), collezionando oggi la sesta gara consecutiva con questo score: l’ultima volta in cui le bianconere avevano infilato sei gare consecutive con almeno due reti all’attivo in Serie A risale al novembre 2019 (nove totali in quel caso)"