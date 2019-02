Cecilia Salvai, centrale della Juventus Women, ha presentato il match di Serie A femminile contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo affrontarla come tutte le altre partite, l'obiettivo è quello di rimanere in testa fino alla fine e ogni sfida vale tre punti. Sarà una Roma diversa da quella che abbiamo incontrato ad inizio campionato, allora era una squadra nuova con tante giocatrici giovani. Occhio al loro attacco, sono molto veloci. Contendenti per lo scudetto? Ci sono Milan e Fiorentina, ma anche la Roma sta facendo la sua figura in campionato. Se la neve può influire? E' l'atteggiamento della squadra a fare la differenza".