Cecilia Salvai, difensore della Juventus Women, ha parlato in una lunga intervista a JTv: "Lo Scudetto è un motivo di orgoglio e onore, specialmente perché vinto al primo anno della nostra storia. Allo stesso tempo è una spinta, perché riconfermarsi è difficile, ma lotteremo fino alla fine per mantenerlo sul petto".



2018/19 - "Abbiamo una squadra molto competitiva, che si è rinforzata con molte giocatrici, italiane e straniere, che si stanno integrando davvero molto bene, anche fuori dal campo, il che poi si ripercuote positivamente sul terreno di gioco. E’ un campionato equilibrato e difficile, molte squadre rispetto allo scorso anno hanno maggiori possibilità di strappare punti, ma è quello che ci aspettavamo".



FIORENTINA - "Al momento è la squadra da battere, quindi sarà una partita tosta, come è sempre, con loro: in Supercoppa hanno dimostrato il loro valore, ma domenica dobbiamo tirar fuori qualche cosa in più. Servirà una prestazione maiuscola".



PREPARAZIONE - "Quest’anno abbiamo avuto un carico maggiore di lavoro e di preparazione, perché fin da subito siamo state attese da molti impegni: a proposito di questo, iniziare tardi il campionato non aiuta per la Champions League, è un problema per noi in Italia: per quanto si facciano amichevoli non è la stessa cosa".