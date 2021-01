La Juventus ha pubblicato tutte le statistiche emerse dopo la vittoria della Juve Women contro l'Inter:



"11 su 11 - La Juventus Women ha vinto tutte le partite del girone d'andata della Serie A femminile per la seconda volta nella sua storia (come nella stagione d'esordio, la 2017-18)



13 NUMERO FORTUNATO - La vittoria di ieri sull'Inter è la 13^ consecutiva per la Juve Women in Serie A. Di queste, è stata l'ottava in cui le bianconere hanno fatto almeno 3 gol



SEMPLICEMENTE IMMARCABILE - Cristiana Girelli ha segnato in tutte le gare in trasferta della Juve in questo campionato (6 reti in 6 partite fuori casa, di cui 4 su rigore). Il suo gol di ieri è stato il 12° in 11 match: solo una volta ha fatto meglio di così, con la maglia del Brescia nella stagione 2014-15, la sua migliore di sempre, quando a questo punto ne aveva segnati 14 e a fine stagione sarebbero stati 27



IL GOL DI IAIA - Aurora Galli ieri ha messo a segno la sua prima rete in questo campionato, esattamente 400 giorni dopo il suo ultimo gol in Serie A (nel dicembre 2019). Fuori casa non segnava dal maggio 2018.



PEDERSEN SUL TABELLINO - Anche Sofie Pedersen ha realizzato la sua prima rete in questo campionato, 330 giorni dopo l'ultima (febbraio 2020).



ULTIMI DATI - Le ultime otto reti della Juventus in trasferta in campionato sono arrivate nel secondo tempo"