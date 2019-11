Quella contro la Fiorentina (prossimo 30 novembre) sarà l'ultima partita di Eniola Aluko con la Juventus Women. Lo annuncia il club bianconero con una nota ufficiale, nella quale sono riportate anche la lettera d'addio della giocatrice: "​Sono arrivata a questa difficile decisione dopo la vittoria della Supercoppa. Dopo i successi in Campionato e Coppa Italia mi sono sentita fortunata ad aver vissuto un’esperienza di successo. Sono arrivata qui, a provare un’avventura sconosciuta, decisa a dare il meglio di me, e aver alzato 3 trofei è qualcosa che sento come una benedizione. Avere vissuto momenti speciali, che non dimenticherò mai, insieme a voi è stato fantastico. La mia ultima partita sarà quella contro la Fiorentina, e spero di salutare vincendo questo classico".