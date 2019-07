Chiuso il Mondiale con successo, mediatico e sportivo, nonostante l'uscita ai quarti di finale, il calcio femminile è pronto a ripartire. Almeno in casa bianconera. La Juventus Women, infatti, ha comunicato le date dell'inizio della stagione, la terza della sua storia, la terza con Rita Guarino in panchina: "Una stagione che si preannuncia entusiasmante: non solo ci sono uno Scudetto e una Coppa Italia da blindare, ma anche una Supercoppa da vincere, e un’affascinante avventura in Champions League da vivere nel migliore dei modi. Un’annata che inizierà il 25 luglio", come ha svelato l’Head of Juventus Women Stefano Braghin ai microfoni di Sky Sport. ​Domenica 28 luglio si parte poi per il ritiro, a Aymavilles, in Valle d’Aosta, che sarà il quartiere generale dove Sara Gama e compagne scalderanno i motori per la terza annata delle Juventus Women.