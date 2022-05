Barbara Bonansea e la Juventus ancora insieme, fino al 2024. La giocatrice ha infatti rinnovato il proprio contratto, come annunciato dallo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale: "Terza giocatrice con più presenze nella storia del club (122), seconda miglior marcatrice in assoluto (65 gol). Questi sono solo alcuni dei numeri di Barbara Bonansea con la Juventus, pronta ad aggiornare ulteriormente le sue statistiche. È ufficiale il rinnovo fino al 2024 con le Juventus Women. Barbara corre e segna in bianconero fin dalla prima stagione, regalando gioie, gol, assist e trofei. Otto fin qui, con di fronte un finale di stagione tutto da vivere: all’orizzonte ci sono, infatti, altri due obiettivi da inseguire. Lo scudetto, sarebbe il quinto consecutivo, e la Coppa Italia, con la finale conquistata qualche giorno fa contro il Milan. Anche lì Barbara ha messo la sua firma con un gol splendido".