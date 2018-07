La Juve ha ufficializzato tramite il proprio sito ufficiale l'acquisto di Doris Bacic, il sesto colpo di mercato della squadra bianconera questa estate.Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus: ​Un nuovo rinforzo tra i pali delle Juventus Women. Si tratta del portiere della Nazionale croata Doris Bačić. È l’ennesimo colpo del mercato estivo delle Women, dopo gli arrivi diClasse 1995, nata a Neum, Doris arriva dall’Anderlecht, dopo un’esperienza in Svezia (Rosengård) e un breve passaggio in Inghilterra (Arsenal Ladies), e porta in casa Juventus Women la sua esperienza internazionale, nonostante la giovane età. Il suo esordio in Women Champions League è infatti datato agosto 2012, quando vestiva la maglia dell’Osijek, in un turno preliminare con il Glasgow City. Esperienza internazionale arricchita anche dalle numerose presenze con la propria nazionale, già 32.Da oggi Doris è una nuova giocatrice bianconera. Dobro došla Doris!