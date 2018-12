La Juventus Women ha ufficializzato un nuovo acquisto nella giornata di oggi. Ecco il comunicato a riguardo, apparso sul sito ufficiale bianconero:



"La squadra femminile bianconera si arricchisce di un importante innesto a centrocampo. Le Juventus Women annunciano infatti l’arrivo della calciatrice Sofie Junge Pedersen, nata ad Aarhus il 24 aprile 1992.



Sofie è stata nell’ultima stagione in forza al Levante, in Spagna, ma precedentemente è stata protagonista nel calcio femminile scandinavo: ha infatti vinto un campionato danese nel 2014 con il Fortuna Hjørring,



un campionato svedese con il Rosengard nel 2015, squadra con la quale l’anno successivo ha alzato una Svenska Cup e una Supercoppa nazionale.



Dai club alla Nazionale, Sofie ha una lunga militanza prima nelle selezioni giovanili e poi in quella maggiore della Danimarca, con la quale ha giocato da protagonista, giocando la Finale e piazzandosi seconda, gli Europei Femminili del 2017 svoltisi in Olanda.



Talento, esperienza e classe: benvenuta!".