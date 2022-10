Un gol incredibile, l'ennesimo di questo inizio di stagione che sta lanciando lain vetta alla classifica del campionato.è stato ancora una volta grande protagonista anche nel 6-0 rifilato al Cagliari dai ragazzi di Montero e che certifica il ruolo di favorita per la vittoria finale. Unacon una splendida conclusione sotto la traversa. Un gol da applausi, come quelli scroscianti del pubblico presente, una standing ovation riservatagli anche dagli avversari.quella del fantasista turco, partita in estate e che potrebbe anche aprirgli in anticipo le porte della Serie A.. Yildiz è stato infatti strappato al Bayern Monaco dopo aver superato la concorrenza di tantissimi top club internazionali e non solo. L'agente Rois, intervistata dalla Gazzetta ha infatti raccontato i motivi che hanno spinto il ragazzo a scegliere i bianconeri: "Lo volevano altri grandi club come il Barcellona e il Bayern sperava di trattenerlo, ma personalmente mi sentivo in debito con la Juve per Ferran Torres e il ragazzo era convinto di venire in Italia.".Un progetto che, però, potrebbe essere presto stravolto perché in un momento di grande fermento per l'altalena di risultati che sta vivendo la prima squadra allenata daL'allenatore della Primavera, Paoloha glissato sull'argomento promozione:Non una bocciatura, segno che qualcosa si sta muovendo. Prima però c'è la volontà di non bruciarlo. Per un classe 2005, la pazienza è l'arma più difficile da utilizzare.