: festeggia la presenza numero 50 in Champions facendo lo spettatore di un facile successo.: torna titolare con i gradi di capitano governando senza problemi la fascia destra.: si presenta subito con il lancio lungo che manda in gol per la prima volta Dybala.: rilanciato grazie al turnover non concede spazio a nessuno.: sprinta alla sua maniera sulla destra dimostrando di voler tornare titolare.: si conferma uno dei pochi insostituibili. Dal suo gran tiro respinto dal portiere arriva il raddoppio di Dybala. E così sul 2-0, dopo l’intervallo, può lasciare il posto a Emre Can (dal 1's.t.: voto più basso degli altri soltanto perché entra quando la partita è già chiusa).: la solita elegante e precisa regia con crescente autorità. Risparmiato a 20’ dalla fine (dal 35’ s.t.: rileva Pjanic negli ultimi 10’).: spinta e cross dalla fascia sinistra anche se a volte pasticcia un po’.: sacrificato contro il Napoli, gioca tra le linee cercando subito il gol ma il suo primo tiro è respinto dopo un quarto d’ora e la successiva punizione è fuori misura. Cresce, però nella ripresa ed è bravissimo quando smarca Dybala che colpisce il palo.: sembra orfano tatticamente di Ronaldo. Rimane quasi sempre a sinistra, lasciando spazio e gol al centro a Dybala, confermandosi un gregario extralusso, spalla ideale per qualsiasi attaccante (dal 72’ s.t.: rileva Mandzukic partecipando alla festa finale, cercando invano il gol).: chiamiamolo Trybala perché segna una tripletta d’autore e colpisce anche un palo. Diverte e si diverte giocando la sua migliore partita stagionale. Ma a scanso di equivoci, il merito è tutto suo e non dell’assenza di Ronaldo.All.: senza lo squalificato Ronaldo, conferma Dybala al fianco di Mandzukic con Bernardeschi a supporto, operando un perfetto turnover negli altri reparti, grazie a un organico invidiabile per quantità e qualità.: non esente da colpe sul secondo gol, bravo a evitare il terzo a inizio ripresa.: pasticcia come gli altri in una serata da incubo.: grave errore sul primo gol che condanna subito gli svizzeri. Sbanda al centro della difesa e nel giro di pochi minuti rimedia due gialli che gli costano una meritata espulsione a 11’ dalla fine.: capitano con grande esperienza fatica a chiudere gli spazi al centro della difesa e all’inizio della ripresa viene graziato dall’arbitro che non fischia un suo fallo da rigore su Dybala.: limita i danni sulla sinistra, dove incrocia quasi sempre Cuadrado.: generoso e nulla più.: tanta corsa, ma spesso a vuoto, dall’inizio alla fine.: ammonito per un fallo su Pjanic, cerca invano la conclusione da fuori area (.).: primo ammonito della serata sovrastato dai centrocampisti avversari.: si muove molto cercando invano la conclusione, poi viene sostituito (: rileva Sulejmani ma non riesce a fare meglio).: l’unico che prova almeno a tirare in porta. Si vede soltanto a metà ripresa con un destro deviato in angolo.All.: Presenta una squadra tatticamente ordinata che però paga la netta inferiorità tecnica.