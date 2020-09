L'ex difensore ha smesso di giocare un anno fa e nella sua carriera è stato sia compagno dell'attuale allenatore della Juventus, col quale ha festeggiato la vittoria del Mondiale 2006, che dell'attaccante bosniaco, nell'esperienza in Germania al Wolfsburg nel 2008-09 (dove c'era anche Barzagli). A Ilbianconero.com Zaccardo racconta come sarà la nuova Juve e il possibile inserimento del suo ex compagno Dzeko."Gli ho mandato un in bocca al lupo sulla chat che abbiamo su Whatsapp con tutti gli altri campioni del mondo"."Sarà un allenatore calmo com'è nel suo carattere, difficilmente lo vedremo sbracciare in panchina alla Mazzone. Ha il vantaggio di conoscere l'ambiente e alcuni giocatori, ma non sarà un'avventura semplice: un conto è avere idee, un altro applicarle in campo nel quotidiano. Sarà una sfida bella ma difficile, mi auguro che nei periodi più complicati della stagione venga supportato dall'ambiente".