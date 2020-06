Sappiamo che non succederà, perché. Il vizio e la religione. Il legame morboso, incontrollabile e la convinzione tattica.Eppure oggi, alla luce di quanto sta accadendo alla sua Juve,(ci riferiamo allo schieramento della squadra, ovviamente: mettere da parte le sigarette sarebbe utile a prescindere). Già l’estate scorsa, quando la stagione stava cominciando, avevamo segnalato: a sinistra solo, a destraai quali poi si è aggiunto, riciclato con successo in quel ruolo. Adesso che due di questi pochi esterni difensivi si sono rotti (Alex Sandro e De Sciglio) e uno si è fatto espellere (Danilo, che comunque non è un mancino), e dovendo giocare ogni tre giorni, l’emergenza in quel settore è diventata totale.Nello stesso tempo,, che nelle tre gare post-covid sono stati sempre tra i migliori, il rientrante, ancora una garanzia, e in aggiuntae (tra breve)La logica vorrebbe che, in una situazione del genere,. Non sarebbe il primo a essere, anche- ad esempio - quando arrivò in bianconero pensava di poter giocare solo con lo schieramento a quattro, poi si adattò, cambiò e non è più tornato indietro. La duttilità è un’arma per i grandi allenatori.Immaginate una Juve conin difesa;sulle fasce a sostegno di tre centrocampisti (mettiamo);(oppure) davanti. Sarebbe la formazione più logica possibile, probabilmente: un bel 3-5-2 ricco di sostanza e qualità e, soprattutto, senza lacune evidenti. MaE allora, fumando una sigaretta, aspettiamoci terzini che terzini non sono.@steagresti