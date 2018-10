Alain Migliaccio, agente di Zinedine Zidane, ha parlato del futuro del tecnico francese a Journal du Dimanche: “Manchester United? Ne ho parlato con lui, in realtà non lo attrae. Juventus? C’è una storia, può succedere. Può essere sedotto da un club del suo cuore, per un progetto magnifico, non necessariamente da una grande d’Europa”.