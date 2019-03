L'amico Cristiano Ronaldo, l'idea di una nuova sfida in un nuovo campionato e, soprattutto, il pessimo rapporto con Santiago Solari. Tre fattori che hanno avvicinato Marcelo, terzino brasiliano del Real Madrid, alla Juventus. L'ottimo ricordo di Torino, l'ottimo rapporto con Massimiliano Allegri, il pessimo rapporto con José Mourinho: altri tre fattori, altro giocatore, Paul Pogba. Anche lui nel mirino dei bianconeri, anche lui obiettivo per ampliare qualità e fascino internazionale della Vecchia Signora. Poi è arrivato Zinedine Zidane...



PIANI ROVINATI? - ... a rovinare i piani. Sembrava il candidato numero 1 per il dopo Allegri alla Juve, e invece è tornato, a sorpresa, al Real Madrid, firmando fino al 2022. E mettendo i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Già, perché secondo As e Marca, ora, il futuro di Marcelo e Pogba è destinato a legarsi alle Merengues. UNO RESTA, L'ALTRO... - Come scrive As, il ritorno di Zidane ha cambiato i piani del terzino brasiliano: con Solari un minuto nelle ultime 4 partite, con Zizou subito titolare col Celta, la sensazione di sentirsi nuovamente importante e la voglia di restare con il francese, Mr. Champions League. Il tecnico transalpino ha già fatto intendere a Marcelo che sarà importante per il presente e per il futuro, con l'ex Fluminense che sembra aver messo da parte il discorso Juventus. Situazione diversa per Pogba: con Solskjaer le cose sono cambiate in casa Manchester United, e con il norvegese il rapporto è ottimo. Il problema è... Zidane.



... SI OFFRE - Non ha mai nascosto, Pogba, di voler essere allenato da Zidane. E non ha mai nascosto neanche il sogno di voler vestire la maglia del Real Madrid. Secondo Marca, il Campione del Mondo si è offerto alle Merengues, che hanno migliorato i rapporti con il suo agente, Mino Raiola. E proprio questa può essere la chiave, insieme al fatto che il Manchester United, secondo il quotidiano spagnolo, ha bisogno di fare cassa. Real e Zidane che mettono i bastoni tra le ruote della Juve: arriverà la controffensiva?