Se ne va o non se va? Non se va, Allegri resta. Per lo sconforto e l'ennesima speranza perduta della maggioranza degli juventini. Mai un allenatore era arrivato ad un picco così alto di sgradimento da parte della tifoseria bianconera, nemmeno Maifredi.



Non lo vorrebbero più e si stupiscono del perché Massimiliano Allegri non accetti i 90 milioni

offertigli dal club arabo Al Hilal. Non li accetta perché può permettersi di non accettarlo, essendo già milionario di suo, e quindi può scegliere. E Max ha scelto di restare ancora alla Juve, dove non tutti saranno contenti ma la proprietà non pare intenzionata a liberarsene, che significherebbe liquidarlo e assumere un nuovo allenatore.



Ma poi, se l'ambiente fosse così agitato e la dirigenza così contrariato da Allegri, perché stanno facendo ciò che Allegri chiede? Ha chiesto di insistere con Rabiot affinché si convinca a restare, e Manna e Calvo lo stanno facendo. Ha chiesto di sostituire nello staff tecnico il partente Bianco con l'amico Magnanelli, e lo hanno fatto. Fanno tutto ciò che chiede, e lo starebbero per silurare? Non torna.



Morale: ci si rassegni ad uno (o altri 2) anni di Allegri in bianconero. A meno che non si voglia dar credito alle favole da Mille e una notte arabe messe in giro dai soliti noti.



Di seguito il video di Marcello Chirico