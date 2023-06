Bisogna convincersi o rassegnarsi che Allegri rimarrà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione. Nelle ultime conferenze stampe ha già dato indicazioni sul suo futuro, allontanando ogni possibile ombra. Ha parlato come il tecnico che ha in mano la squadra e non aspetta nient’altro che parlare con la dirigenza per pianificare la prossima stagione, sperando di disputare una coppa europea, aspettando le decisioni della UEFA. Allegri ha già immaginato come sarà la Juve dell’anno prossimo: vuole solo sapere come muoversi sul mercato: obiettivi, nomi, budget. Un allenatore sulla graticola non parla con questa sicurezza: avrebbe lasciato la porta aperta per l’addio. Certo, si può accettare o meno tutto ciò. E ve lo dice uno a cui Allegri non piace. Ritengo la sua filosofia preistorica, mesozoica, non mi piace come prepara le gare. Non mi piace come comunica: pensate alla lamentela sugli infortuni. È lui che prepara la squadra, di chi può essere mai la colpa? Comunque, lasciamo l’1% di possibilità che lunedì lo esonerino. Ma al 99% non sarà quello il finale, anzi. Lunedì si incontreranno e pianificheranno il futuro. Bisogna rassegnarsi. Ed a tutti gli hater che vorrebbero un altro tecnico… I casting li sta facendo il Napoli. I nomi affiliati alla Juventus, in realtà sono in orbita partenopea. Capisco che serva vendere qualche giornale in più o fare qualche like ma bisogna parlare chiaro: Allegri resterà, inutile parlare di sostituti. E la colpa di questa solidità contrattuale è di Agnelli: prendetevela con lui, piuttosto, non con l’attuale dirigenza. Sta vivendo di rendita Allegri per i 9 scudetti ma quanti disastri ha fatto? Gradirei si dimettesse. Ma con uno stipendio da 7 milioni, non lo farei mai. Non farà nemmeno lui un passo indietro.