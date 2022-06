E’ stata creata ufficialmente la stagione 2022/2023.Il calendario lascia ovviamente il tempo che trova, alla fine le partite vanno disputate sempre tutte, però in questa(prima e dopo il mondiale del Qatar) la Juventus, e non solo, ha l’obbligo di partire bene. In particolare,che ha condizionato in negativo l’intero campionato.: questo è il caldo Agosto che aspetta la Vecchia Signora;. E’ questo il primo obiettivo minimo che si dovrà prefissare la formazione bianconera per rimuovere le scorie dell’anno passato.Per far questo bisogna però arrivare a metà Luglio almeno con una parziale idea di quella che sarà la nuova Juventus ed invece ad oggi sembra tutto ancora un cantiere aperto.Berardi, Kostic, Dzeko. Quanti altri nomi verranno accostati nei prossimi giorni? De Ligt resta, Del Ligt parte,Rabiot, Ramsey, Locatelli, McKennie, Arthur, Zakaria. Chi parte e chi resta a centrocampo? Fagioli, Miretti, Pellegrini. Che fare con i giovani?Diciamolo chiaramente,in questo momento per la confusione che regna nei piani dirigenziali della società o perlomeno in quello che lasciano trasparire all’esterno.invece è quel calciatore su cui puoi ricostruire un intero progetto tecnico/tattico a medio/breve termineLa Juve ha già perso per vari motivi Chiellini, Bernardeschi, Morata e Dybala eA tutta questa attuale confusione va aggiuntaInsomma, il calendario è pronto, l’antipasto Pogba è davvero appetitoso ma nei prossimi 15 giorni la dirigenza juventina ha l’, soprattutto e teniamo a ribadirlo di nuovo, in una stagione in cui partire bene sarà ancora più decisivo rispetto agli scorsi anni.@stefanodiscreti