Sicuramente il crollo della Lazio nell'ultimo periodo e le continue occasioni mancate dall'Inter di Conte hanno tolto ulteriore pressione sulle spalle di Sarri, peròFosse arrivata una sconfitta (che ai punti sarebbe stata anche nettamente meritata) non solo sarebbe tornata in gioco per la lotta scudetto addirittura l'Atalanta stessa ma si sarebbe aperta una crisi vera in casa bianconera.I giocatori dell'Atalanta sembravano essere numericamente il doppio in campo rispetto a quelli della Juventus e hanno corso a velocità nettamente superiori per la maggior parte della gara.Il gol di Zapata, nel primo tempo, ha certificato le difficoltà difensive bianconere dell'ultimo periodo, sia nella fase di interdizione a centrocampo che in quella sugli esterni in difesa.Un po' meglio sicuramente è andata invece durante il secondo tempo dove grazie alla freddezza dagli undici metri di Cristiano Ronaldo la partita è stata recuperata per una prima volta.L'inaspettato però è arrivato quasi alla fine della sfida, quando per la prima volta nel post lockdown sono risultati più decisivi i cambi della squadra avversaria piuttosto che quelli della Juventus.I nuovi entrati Muriel e Malinovskyi hanno confezionato la bellissima rete del nuovo sorpasso a favore dei bergamaschi che poteva costare davvero caro, carissimo, (anche in ottica lotta per il titolo) alla Vecchia Signora.Alla fine, nonostante la partita estremamente negativa sotto il profilo del ritmo e del gioco,Se contro Torino e soprattutto Milan, il regolamento di questa stagione in termini di tocco con le braccia in area di rigore aveva fortemente penalizzato la Juventus (per la gioia di tutti gli anti-juventini)Il mani di De Roon prima e soprattutto quello di Muriel poi, come da applicazione impeccabile del regolamento (non è forse il caso di rivederne la formula?), hanno determinato l'assegnazione di due calci di rigore indiscutibili a favore della Juventus che grazie alla freddezza dagli undici metri di Cristiano Ronaldo, hanno evitato alla squadra bianconera una sconfitta altrimenti pressoché certa.(che non sussiste) ai danni della Vecchia Signora ma in questa occasione invece nessuno se la deve prendere con i bianconeri o con il presunto potere che per alcuni rappresenterebbero ma esclusivamente su