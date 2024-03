Juvemania: cosa deve ancora succedere perché qualcuno metta Allegri di fronte alle sue responsabilità?

Marcello Chirico

un' ora fa

8

Circa un anno e mezzo fa, dopo la sconfitta col Maccabi e l'eliminazione in Champions League, l'ex presidente Andrea Agnelli si presentò davanti alle telecamere di Sky per dichiarare che provava vergogna per quanto era capitato (difendendo però Allegri).



Oggi, dopo la 4° sconfitta della Juventus nelle ultime 9 giornate di campionato e la miseria di appena 7 punti totalizzati, nessun dirigente si è presentato davanti alle tv per commentare il disastro senza fine al quale si sta assistendo. Ha parlato soltanto Allegri, che l'ha spiegata con la sua solita filosofia: la squadra si è impegnata e non c'è nulla da rimproverarle, il calcio è questo a volte sti va bene altre male, è stato preso un gol per una distrazione solo nel finale di partita, c'è ancora la Coppa Italia da giocare e la squadra è comunque ancora al terzo posto in classifica. Insomma, va tutto bene, Madama la Juventus. In fin dei conti, con questa rosa mediocre lui che cosa può fare? Dal suo punto di vista, la colpa è di chi questa squadra l'ha costruita. Quindi lui si sente esente da colpe, e infatti non ci pensa neppure lontanamente a congedarsi. E nessuno in dirigenza sembra avere nulla da obiettare.



L'impressione, da fuori, è che si abbia quasi paura a contraddire l'allenatore, quasi non lo si voglia far arrabbiare. Nessuno ha il coraggio di andare davanti alle tv ed ammettere che non sta funzionando nulla, che il gioco è totalmente assente (oltre a stimoli e motivazioni) e che proseguendo di questo passo il rischio di non andare nemmeno in Champions esiste. Fino a quando resteranno ancora tutti in silenzio difronte a questo scempio? Cosa deve ancora capitare affinché qualcuno prenda in mano la situazione e metta anche Allegri di fronte alle proprie responsabilità?