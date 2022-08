Doppio clean sheet, l’unico bicchiere mezzo pieno



Partiamo dalla fine, dalle parole a caldo di Allegri nel post partita; proviamo a vedere anche noi, come il mister bianconero, il bicchiere mezzo pieno.

Per la seconda volta consecutiva in stagione Perin, anche grazie alla sua prodezza ad inizio gara, mantiene la porta della Juventus inviolata e forse questo è l’unico vero dato che consente di mantenere ottimismo in casa Juve nonostante i due punti persi a Genova contro la Sampdoria al termine di una prestazione quasi oscena.

Niente di drammatico, pareggiare contro la squadra di Giampaolo ad Agosto ci può stare soprattutto senza i Chiesa, i Pogba e i Di Maria e con il mercato sempre aperto dal quale ci si aspetta evidentemente qualcosa di importante a colmare le lacune in essere però è anche giusto evidenziare che ancora una volta, a distanza di un anno, siamo sempre qui a ripeterci le stesse cose tra di noi.



Quanto gioca male questa Juve!



“Alla Juventus mancano gli esterni bassi di difesa, alla Juventus manca un regista, alla Juventus manca qualità a centrocampo, alla Juventus si rinuncia a giocare dal basso, alla Juventus manca un’identità tattica, alla Juventus manca il coraggio di fare la partita, alla Juventus manca un allenatore….”

Gira che ti rigira sui social, in tv, in radio i discorsi vanno sempre a finire lì.

Probabilmente è eccessivo sentire questi allarmismi dopo solo due giornate di campionato; la stessa scorsa stagione ci ha dimostrato nei fatti che nonostante un gioco pessimo ed un avvio shock la squadra bianconera ha rischiato di rientrare in ballo per la lotta scudetto almeno sino alla partita persa contro l’Inter.

Quindi, calma e sangue freddo soprattutto in un torneo anomalo come quello di quest’anno spaccato in due tronconi.

La cosa che però tutti i tifosi juventini chiedono di più e alla quale meriterebbero una risposta tecnica da parte di Allegri è:

possibile che questa squadra, anche con gli attuali giocatori in rosa, non possa giocare meglio?

Possibile che la Juve, tra le grandi, debba essere quella che in assoluto gioca il calcio più brutto?

A prescindere dagli interpreti, possibile davvero Mister che non si riesca in alcun modo a migliorare la qualità del gioco bianconero?

Sbagliano forse tutti i tifosi e gli addetti ai lavori che la vedono in questo modo?

Ai posteri l’ardua sentenza.

@stefanodiscreti