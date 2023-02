Massimo Mauro analizza a Mediaset la vittoria della Juventus sulla Lazio in coppa Italia: “Si è rivista la Juve delle otto vittorie senza prendere gol. Hanno segnato e poi non hanno concesso nulla alla Lazio. Diventando squadra hanno meritato la vittoria. Vlahovic non ha fatto un tiro in porta, anche se non è stata tutta colpa sua. Patric-Chiesa? A me è venuto in mente Iuliano-Ronaldo”.