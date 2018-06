Diciamolo, quando c’è da criticare la proprietà e la dirigenza per l’operato è giusto farlo senza remore ma quando, come in questo caso, c’è da fare i complimenti bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. L’acquisto del tedesco è un colpo sensazionale di livello internazionale; ci troviamo dinanzi a uno dei più forti centrocampisti europei della nuova generazione. Un giocatore moderno, capace di interpretare al meglio tutti i ruoli nella zona nevralgica del campo.. E, visto che trattare e portare via Kroos al Real Madrid era (è) praticamente impossibile (oltre che fuori budget per la Juventus), il colpo Emre Can (quasi) a parametro zero è davvero un acquisto da encomio. Quasi a parametro zero, perché pur se nei fatti la Juventus va a tesserare un giocatore che aveva esaurito il suo rapporto con il Liverpool, alla fine il trasferimento costa alla società bianconera benIn pratica la stessa cifra che la Juventus era disposta a offrire ai Reds per liberare con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto il tedesco di origine turca. Alla fine Emre Can è arrivato, con un anno di ritardo e anche qualche acciacco di troppo nella stagione passata, ma la cosa davvero importante è che sia finalmente un giocatore bianconero a tutti gli effetti.potrà adesso sbizzarrirsi e costruire intorno al talento tedesco le migliori soluzioni tattiche. Se a centrocampo non dovesse partire nessuno (anche se ahimè lo dubitiamo…) ipotizzare unpotrebbe quasi riportare il livello della mediana all'eccelso di Berlino.Per completare questa prima parte di campagna di rafforzamento manca adesso solo la ciliegina sulla torta: l’acquisto di Cancelo dal Valencia per rinforzare la fascia destra e sistemare anche la difesa. Un ipotizzabilesarebbe davvero tanta roba, anche a livello europeo.Ma la cosa impressionante e che balza subito agli occhi è che anche il. Probabilmente, concorrendo tra loro in campionato, queste due formazioni si classificherebbero al primo e al secondo posto del torneo italiano. Come non esser soddisfatti quindi?Per assurdo la campagna trasferimenti estiva della Juventus 2018 potrebbe (anzi dovrebbe) terminare dopo l’ufficializzazione del portoghese. E molti tifosi bianconeri ne sarebbero anche assai felici perché temono che la seconda parte, soprattutto dopo la chiusura della campagna abbonamenti della Vecchia Signora, possa riservare le solite sorprese negative a cui ormai sono tristemente abituati negli ultimi anni.@stefanodiscreti