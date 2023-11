Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Marco Guida di Torre Annuziata è l'arbitro che venne rincorso in campo da Antonio Conte dopo un rigore non concesso in Juve-Genoa per fallo di mano di Granqvist, partita terminata poi in parità.fu la giustificazione di Guida che mandò su tutte le furie la Juve. Marotta, allora dg bianconero, disse:Era il 2013 e il Var non era stato ancora introdotto, e la regola sul fallo di mano era meno rigida (e pasticciata) di quella attuale.Massimiliano Irrati da Lamporecchio sarà invece al VAR, dove viene considerato il più bravo in assoluto. Gli juventini se lo ricordano, però, proprio per, ovviamente tra mille polemiche. Che aumentarono esponenzialmente perIl classico "step on foot" che, ci hanno detto, viene punito sempre. E lo fu pure quella volta, ma con un calcio di punizione dal limite e non col rigore,Al Var impiegano 5 minuti per prender una decisione (sbagliata) perché - si giustificarono in seguito - non avevano a disposizione immagini abbastanza chiara. La solita scusa che va bene per tutte le stagioni.. Precedenti non confortanti per la Juventus in vista di una partita, come ha ammesso pure l'ex arbitro Calvarese, difficile da arbitrare, probabilmente "Nonostante il designatore Rocchi abbia detto proprio in settimana che l'errore fa parte del gioco e che sono in Italia si fa casino, mentre questo all'estero non avviene.Ma non è vero, perchéPerché certe decisioni non sono piaciute nemmeno lì. Rocchi ha detto pure di volere varisti spietati. Unaspietatezza che, finora, ha fatto solo danni, vedi l'ultimo in Lecce-Milan.Qualcuno ad Appiano avrebbe invitato Rocchi a "migliorare lo score". Leggendo queste statistiche torna però sempre in mente il mantra dell'ex presidente Carraro negli anni calciopolari:Auguriamoci che domenica sera non si sbagli a favore di nessuno.