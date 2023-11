Nelle varie trattative per i rinnovi dei contratti in casa Juve la più complicata è quella con Dusan Vlahovic e il suo agente. I costi sono alti, il serbo non sta rendendo come ci si aspettava e per questo il club valuta la cessione. Sul giocatore è forte l’interesse dell’Atletico Madrid, che potrebbe provare a mettere sul piatto Morata o De Paul entrambi graditi ai bianconeri.