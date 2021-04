Con il campionato più complicato e anomalo degli ultimi anni che si sta avvicinando lentamente alla fine, ovviamente cominciano a farsi sempre più insistenti le voci di calciomercato, anche perché c’è da recuperare un anno intero in cui i movimenti sono stati pochissimi e quasi tutti senza spostamenti finanziari veri ma solamente prestiti, parametri zero e scambi. Un mercato assolutamente in tono minore. Nell’ultima settimana in particolare, dopo le voci che avevano accostato in precedenzaalla Vecchia Signora, è tornato prepotentemente in voga per i colori bianconeri il nome di, forse anche per lo scarso rendimento di Szczesny dell’ultimo periodo.L'ATALANTA E IL FUTURO DI PIRLO - Inutile girarci intorno, lo abbiamo già ripetuto più volte dalle righe di questa rubrica:in cui in poco tempo bisognerebbe quasi dimezzare, se non di più, il monte ingaggi attraverso sacrifici e cessioni ad oggi anche inaspettate. La sfida contro l’Atalanta, da questo punto di vista, è uno spartiacque quasi decisivo per il futuro bianconero. Dopo la partita di domenica pomeriggio si avrà sicuramente un quadro più preciso di quello che potrà essere il futuro di Pirlo e della Juventus.Se l’attuale allenatore juventino vorrà restare seduto sulla panchina bianconera anche nel corso della prossima stagione dovrà sicuramente superare questi due esami tutt’altro che scontati. Anzi. Fa bene Paratici a farsi trovare pronto dinanzi a possibili affari di mercato e a valutare tutte le occasioni del caso, ma è anche abbastanza ovvio chenonostante le ultime sessioni di calciomercato abbiano finito per indebolire la squadra piuttosto che rinforzarla e quindi bisognerà necessariamente intervenire sull’organico per andare a compensare le evidenti lacune della rosa.E non sarà per niente facile.@stefanodiscreti