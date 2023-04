Per molti giornali - a parte Calciomercato.com a cui va dato il merito e la pazienza di aver sbobinato la famosa chiavetta di Moggi, riportando alcune intercettazioni - c’è stato il silenzio più totale. Ma non c’è da stupirsi.Un po’ come quanto affermato dal giudice Lepore. Stavano per indagare. Stavano, appunto, dato che non c’era solo l’ombra di Moggi nel sistema.Sistema che è stato tirato in ballo nel processo per la querela fatta partire da Facchetti jr. verso Moggi. Venne tutto ammesso quel sistema.Come quella tra Facchetti e Mazzini: “Andreolli? Faccio qualunque cosa ma un po’ di decenza ci vuole”. Ma anche come la telefonata di Facchetti a Bergomi dove si prega di far vincere l’Inter. Queste sono dichiarazioni, sono fatti.Eppure continua ad esserci questo negazionismo nei confronti di tutti ciò che non riguarda il sistema Juve e Moggi. Ed oltre al negazionismo, c’è chi ha ricordi confusi di quel periodo.Tutti cercavano favori ma solo la Juve fu colpita. Si spera che dopo le parole del ministro di Abodi sulle plusvalenze, tutti paghino le medesime conseguenze.