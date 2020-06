Mentre la ripartenza del movimento calcistico italiano si avvicina sempre di più, in casa Juventus tiene sempre più banco il calciomercato (e non potrebbe esser altrimenti visto il periodo).

La volontà di acquisire giocatori compatibili con l’idea di gioco di Sarri e la necessità di iscrivere a bilancio nuove plusvalenze ne stanno ovviamente determinando le linee guida.



Standby Pjanic



L’affare Pjanic, nel frattempo, è temporaneamente finito in standby.

I tentennamenti di Arthur hanno fatto si di far passare, in questo momento, la trattativa in secondo piano.

Il giocatore bosniaco ha comunque più volte ribadito la propria volontà:

se proprio dovrà andare via dalla Juve va bene Barcellona ma non Londra e appare difficile ipotizzare anche altre possibili destinazioni.

Forse, ma ovviamente qui entriamo nel campo delle ipotesi, potrebbe interessargli tornare in Francia nel caso Massimiliano Allegri dovesse ripartire dal PSG a fine stagione.

Tutto però, nel caso, sarebbe chiaramente rimandato al post Champions League.



Asse Torino – Londra



Tiene banco l’asse Torino – Londra.

Sarri vuole Jorginho a tutti i costi e alla Vecchia Signora piace anche e non poco Emerson Palmieri, che però continua a costare troppo.

Con Pjanic fuori dai giochi (al Chelsea non vuole proprio andare) i nomi dei giocatori bianconeri che interessano ai 'Blues' restano sempre gli stessi:

Alex Sandro e Douglas Costa.

Se, per quello che riguarda il terzino sinistro, la volontà di Sarri è di non privarsene vista la sua duttilità e integrità fisica dimostrata lungo il corso di tutta la stagione per quanto riguarda invece Douglas Costa i tanti, troppi infortuni, hanno minato le certezze di permanenza in bianconero del funambolico attaccante brasiliano.

Sicuramente, anche tra la dirigenza, non viene più considerato incedibile e se la volontà di Sarri di arrivare a Jorginho sarà così forte sino al punto di sacrificare Douglas Costa vorrà dire che si sono prese tutte le precauzioni del caso, valutando ovviamente non solo il lato tecnico ma anche quello tattico e soprattutto fisico.



Asse Torino – Roma



Il sostituto di Douglas Costa potrebbe arrivare dalla Capitale.

L’asse Torino – Roma è caldissimo.

Come già successo in passato non è difficile immaginare che ci saranno nuovi scambi tra le parti anche per aiutarsi ad “aggiustare” i rispettivi bilanci.

Scambi, come quello dello scorso anno tra Spinazzola e Luca Pellegrini, che per la Juventus hanno avuto più benefici finanziari che tecnici.

I nomi sul piatto sono tanti, da una parte e dall’altra.

Rugani, Romero, Mandragora (da riscattare) e Bernardeschi tra i bianconeri.

Kluivert, Under, Cristante e soprattutto Zaniolo tra i giallorossi.

Mentre per quello che riguarda il gioiellino del calcio italiano ex Inter uno scambio da solo non basterebbe perché servirebbe anche un ulteriore sforzo economico a conguaglio, arrivare ad Under dovrebbe essere sicuramente più facile.

L’arrivo di Under alla Juventus agevolerebbe sicuramente la cessione di Douglas Costa al Chelsea per Jorginho anche se, forse, non ne attenuerebbe i rimpianti.

La vera domanda da porsi è:

senza Douglas Costa (e Pjanic, che prima o poi tornerà sul mercato) ma con Jorginho e Under la Juventus sarebbe più forte?

Di sicuro sarebbe una squadra più “Sarriana”.