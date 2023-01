La Corte d’Appello della Federcalcio, accogliendo l’istanza per la revocazione del processo plusvalenze, ha riaperto il processo sportivo sanzionando la Juventus con una penalizzazione di 15 punti in classifica, una stangata addirittura superiore alla richiesta della Procura federale che era stata di 9 punti di penalità.“Una palese disparità di trattamento” il commento a caldissimo dei legali della Vecchia Signora. Una mazzata devastante per tutto l’ambiente, forse addirittura peggiore di Calciopoli.Cosa si fa adesso? Come si fa a continuare a giocare? Ha senso poi continuare a giocare?Queste sono le prime domande che tutti i tifosi della Juventus si sono fatti non appena ricevuta la terrificante notizia.Perché non è più una questione di classifica, qui è una questione di pianificazione, di estrema incertezza (il Consiglio di garanzia del Coni non avrà vie di mezzo, o annullerà tutto o lo confermerà in toto), di assoluto senso di ingiustizia e voglia di smettere di seguire la Serie A. Non a caso, su tutti i social e sui siti di riferimento bianconero, sono partite o sono state minacciate disdette di massa a Dazn e Sky.Un vero terremoto in casa Juventus.Considerando anche il coinvolgimento di Cherubini tra i condannati della Corte Federale d’Appello, resta il solo Allegri indenne da provvedimenti a supportare la causa juventina sul campo.Ma in che modo potrà programmare la parte restante della stagione senza sapere se potrà contare su 15 punti o no? Come potrà concentrarsi sui residui obiettivi del torneo la Vecchia Signora non sapendo se poi successivamente le nuove indagini potranno aprire un nuovo filone di sentenze e penalizzazioni?Concentrandosi del tutto sulle Coppe e mollando il campionato? E come si comporterà adesso l’Uefa dinanzi a questa condanna, se confermata? Aspetterà i nuovi filoni di inchiesta? Si esprimerà già da subito?Un senso di profonda incertezza è destinato a regnare in casa bianconera nell’immediato dove Allegri resta per assurdo l’unica certezza, nonostante il pessimo rendimento tecnico/tattico dell’ultimo biennio, in un momento in cui si rischia anche il potenziale fuggi fuggi dei calciatori più ambiti sul mercato.Nonostante i primi post dei calciatori bianconeri arrivati sui social che invitano a stringersi tutti e a non mollare, Agnelli, Nedved e Arrivabene hanno lasciato la Juventus nella più profonda crisi della sua storia.Ne saprà uscire fuori? Ma soprattutto, le permetteranno di provare ad uscirne fuori?In questo momento il futuro della Juventus è più brutto dell’attuale classifica ridisegnata dalla penalizzazione.In casa bianconera viene voglia di chiudere gli occhi e non guardare più nulla andando presto a dormire e sperando che tutto questo sia solo un brutto sogno…@stefanodiscreti