La Juve esce male dalla Coppa Italia, dopo la semifinale di ritorno persa a San Siro contro l'Inter. Risultato giusto, i bianconeri hanno giocato peggio e i nerazzurri hanno meritato: ricordiamoci però che questa partita è stata decisa all'andata al 94' con il rigore segnato da Lukaku. Un penalty molto generoso che non doveva essere fischiato, ma figuriamoci se l'arbitro se la sentiva di farlo: merito della frase di Carraro durante Calciopoli, "non si favorisca la Juventus". L'episodio ha deciso la qualificazione dell'Inter alla finale. E i litigi nel tunnel? Allegri è molto nervoso ma resterà: si è scontrato con Baccin, dirigente dell'Inter che all'andata si è catapultato dagli spalti per andare a insultare l'arbitro. Peccato non fosse squalificato...