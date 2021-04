Nell’anno dell’emergenza Covid, dove per mancanza di tempo non si poteva provare la squadra con amichevoli né si poteva plasmarla su indicazioni tecniche ben precise per via di un mercato devastato dalla crisi economica, aver puntato su un allenatore completamente esordiente è stata un’assoluta follia che adesso la Juve rischia di pagare caro, carissimo.. Quello che fino a poco tempo fa sembrava solo un brutto sogno adesso si sta trasformando in un vero e proprio incubo, partita dopo partita.SPAREGGIO PERSO - Contro l’Atalanta, in un vero spareggio per ottenere il pass per disputare la massima competizione europea nel corso del prossimo anno, la Juventus ha ottenuto un’altra brutta sconfitta stagionale. Forse sarebbe stato più giusto il pareggio ma la squadra bianconera, orfana di Cristiano Ronaldo, non ha praticamente mai tirato in porta anche per via della prestazione incolore di Morata, sempre più uno dei fattori negativi di questa squadra nel 2021., ma aver puntato per l’attacco su un calciatore che ha praticamente sempre fatto panchina negli ultimi anni ovunque sia stato (Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid) ci spiega al meglio nei fatti il mercato confusionario ed estremamente negativo messo in atto da Paratici nel triennio ultimo ovvero da quando rimasto orfano di Marotta. Una squadra, quella di Pirlo, che praticamente basa il suo attuale gioco solamente sulle giocate personali di Cuadrado, unica vera fonte di fantasia all’interno di una formazione che ha nel centrocampo l’evidente punto debole. McKennie-Bentancur-Rabiot (ma anche il subentrante Arthur nel secondo tempo) è una linea mediana del campo che non giocherebbe titolare in nessuna formazione top europea. Nessuna.Chiellini che ha cercato in tutti i modi di mettere più pezze possibili sulle evidenti falle presenti nella squadra allenata da Pirlo; purtroppo non è bastato nemmeno questo!RISCHIO RESET - Alla fine, perso anche questo spareggio, alla Juventus non resta che prendere consapevolezza (e paura) del grandissimo rischio di andare ulteriormente a fare del male su un bilancio finanziario già in evidente crisi negli ultimi anni, ovvero dall’affare Ronaldo in poi., a meno che la SuperLega non prenda davvero vita rapidamente, fregandosene di UEFA e rispettivi campionati nazionali. Ma questa è un’altra storia...@stefanodiscreti