La prestazione della Juve contro lo Sporting non è stata delle migliori. L'arbitraggio ha lasciato a desiderare, non solo nella partita dei bianconeri ma anche nelle altre gare che hanno interessato le italiane. Il Benfica è stato fortemente penalizzato, anche il Napoli. La sensazione è che la UEFA stia un po' decidendo chi far andare avanti e chi no, la parte sinistra del tabellone sembra la Coppa Italia più che la Champions League. De Laurentiis si è esposto contro la UEFA, ergo il Napoli viene penalizzato. Juve e Napoli possono ambire a vincere o Ceferin sta regolando i suoi conti? E poi c'è la giustizia italiana, che parla di "slealtà", articolo 4, in maniera generica. Se il CONI annulla il -15, Chinè andrà pesante coi deferimenti. È stato deciso che la Juve deve pagare, e sarà così in ogni caso.