. No, non sono improvvisamente impazzito e nemmeno mi permetto di discutere un grande campione (anche se datato) come il ‘Pistolero’, ma. Come minimo si sarebbe richiesta la Serie B con punti di penalizzazione e magari l’avvocato Zaccone, tifoso dichiarato (proprio in questi giorni) del Torino, avrebbe anche accettato di nuovo di difenderla…NIENTE DZEKO, CHE SFORTUNA -. Alla fine, Milik non è riuscito a fare ‘tana libera tutti’ e l’attaccante bosniaco è rimasto prigioniero di questo strano mercato senza soldi e con continui ribaltamenti di fronti.Ora ovviamente Andrea Pirlo dovrà rivedere tutte le considerazioni tecnico/tattiche che aveva già impostato dando per scontato (o quasi) che la Juventus l’avrebbe accontentato nella sua richiesta di mercato più determinata. Salvo sorprese degli ultimi giorni (e delle ultime ore) il neo allenatore bianconero resterà invece con l’amaro in bocca.MORATA, MEGLIO CHE NIENTE -. Pur non essendo certo un fenomeno o tantomeno un top player al livello dei nomi precedentemente fatti, l’attaccante spagnolo ha riportato entusiasmo tra i tifosi bianconeri, che avevano sofferto per il suo addio negli anni passati, apprezzandone e riconoscendone soprattutto il coraggio ed il cuore messo in campo ad ogni occasione. Negli ultimi anni Alvaro ha fatto bene - ma non benissimo - con le maglie di Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid e quindi, sfruttando al meglio la sua duttilità tattica. Acquisto di ben altra prospettiva rispetto a quello che ci si attendeva, quello dello spagnolo, però è anche giusto ricordare quanto fatto di bene, soprattutto in Coppa (scomodò addirittura un paragone con Boniek come ‘bello di notte’), nei suoi due precedenti anni alla Juventus. Bentornato Alvaro, in questo mercato così complicato (soprattutto in attacco) aver almeno scongiurato lo ‘spauracchio’ di un Giroud qualsiasi è da vedersi come bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto…@stefanodiscreti