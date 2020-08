Con la sacrosanta e meritatissima vittoria in Champions League del Bayern Monaco è terminata ufficialmente la stagione 2019/2020, la più complicata di sempre della storia del calcio.. No. A vincere è stata una squadra che ha puntato per la maggioranza su un’ossatura composta da giocatori della propria nazione accompagnati da giovani talenti e non solo inseriti nel tempo con una lenta programmazione a medio/lungo termine.BASTA OVER 30 - Da un po’ di anni a questa parte la Vecchia Signora ha smesso invece di esser se stessa sotto questo punto di vista. Sempre meno italiani in rosa (i pochi rimasti sono per lo più vecchi e logori), sempre meno giovani su cui costruire il futuro.. La Juventus degli ultimi 2 anni ha vinto meno di quella dei 7 anni precedenti nonostante un monte ingaggi triplicato nel breve tempo. Non evidenziare questo fatto incontestabile sarebbe voler nascondere a tutti i costi la testa sotto la sabbia come gli struzzi.Se il primo vero colpo anti-storico della Juve è stato l’acquisto di un Higuain 29 enne a 94 milioni di euro (oggi praticamente invendibile a qualsiasi squadra),. Senza CR7 in rosa mai si sarebbero concessi stipendi da 4 milioni di euro l’anno a gente come Danilo, o 6 a Ramsey o 7 a Rabiot. Si è innalzata in maniera spaventosa la media ingaggi costringendo adesso, anche giustamente, Dybala a chiedere praticamente il doppio del suo attuale stipendio per rinnovare. La domanda che si sarà fatto Paulo (insieme al suo staff) è anche onesta “se Danilo guadagna 4 e Adrien 7, io quanto dovrei prendere allora? Almeno 15 in proporzione...”. Un circolo vizioso da cui sarà difficile uscire nel breve termine senza danni. Khedira, Higuain, Danilo e non solo, dimostrano che sarà difficile liberarsi di giocatori vecchi e con ingaggi mostruosi e tutto questo finirà per condizionare inevitabilmente il mercato della nuova Juve di Pirlo come già fatto in negativo per quella di Sarri.. Solo a quel punto si potrà tornare a programmare come fatto sapientemente dal Bayern negli ultimi anni. Troppo facile tesserne le lodi adesso, potrebbe pensare qualcuno, ma se un giocatore come Coman (non certo un fenomeno come Henry da rimpiangere) può diventare decisivo anche a 4 anni di distanza dal suo acquisto è perché nonostante gli infortuni e la mancanza di continuità è ancora un calciatore giovanissimo e quando si ha talento puro e l’età dalla propria parte prima o poi la stagione, l’occasione giusta, arriva sempre.. Altrimenti si continuerà a puntare tutto solo sul talento fenomenale di Cristiano Ronaldo che però ha già ampiamente dimostrato di non poter fare miracoli da solo. In fondo la differenza tra il Real Madrid che vinceva Champions League a ripetizione e la Juventus degli ultimi 2 anni è tutta lì, non certo nelle prestazioni del fenomeno portoghese ma, nelle restanti 10 maglie assegnate ad ogni partita dall'allenatore di turno ai compagni di squadra di CR7...@stefanodiscreti