Juvemania: non si perde con l'Inter. Marotta, giù le mani da Rabiot. È più juventino di tanti altri

Marcello Chirico

Questo Inter-Juventus sarà decisivo o no per definire la corsa scudetto? I 2 allenatori hanno risposto diversamente: per Inzaghi è importantissima ma non decisiva, Allegri ha invece detto che ogni partita lo è perché non si scende mai in campo per perdere. Entrambi, in poche parole, non vogliono lasciarci le penne. Inzaghi ritiene non sia decisiva perché sa che avrà una partita in più da giocare rispetto alla Juve, e siccome finora in casa gli avversari li ha quasi asfaltati tutti (a parte Sassuolo e Bologna) probabilmente asfalterà pure l'Atalanta. Allegri va al Meazza per giocarsela fino in fondo.



Di sicuro, se a vincere questo Derby d'Italia sarà l'Inter, il duello scudetto si chiuderà in modo pressoché definitivo perché la squadra nerazzurra andrà in fuga, e la Juve dovrà guardarsi anche dal ritorno del Milan per il 2° posto. Nel caso in cui dovesse invece vincerla la Juventus, allora lo spartito del campionato cambierebbe del tutto.



Personalmente ritengo che se la Juventus è riuscita a digerire e metabolizzare il passo falso interno con l'Empoli, domenica sera non uscirà sconfitta da San Siro. Dipenderà soprattutto da quale sarà lo stato psicologico della squadra, se dopo quella battuta d'arresto non preventivata riuscirà comunque a focalizzarsi mentalmente su questa partita e a ridare di nuovo il meglio di se in campo. Da come ha parlato l'allenatore , "stiamo tutti molto bene", pare di capire che lo farà.



Chiudiamo con l'affaire Rabiot: Marotta sta provando a scipparlo alla Juve approfittando del contratto in scadenza del francese. La risposta Inter allo "scippo" Djallo? Ma il portoghese non era mica un giocatore in scadenza con l'Inter, Giuntoli è andato a prenderlo a Lille. E non era affatto "tutto già fatto" con l'Inter, tant'è vero che il giocatore ha valutato le due offerte eppoi ha scelto quella bianconera. Quanto a Rabiot, la risposta di Allegri in conferenza è stata chiara: per la Juve è un leader dentro e fuori dallo spogliatoio. Tradotto: resterà qui. Perché Rabiot è più juventino di tanti altri.